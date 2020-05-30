Составлен рейтинг самых популярных брендов SUV в России

Аналитики в России проанализировали продажи кроссоверов и внедорожников на авторынке за период январь-апрель 2020 года.

На основании этих данных агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных брендов SUV в России.

Было отмечено, что в указанный период россияне купили 210 тыс. новых кроссоверов, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Среди марок лидером по продажам внедорожников стала Hyundai, у которой результат составил 30,5 тыс. кроссоверов.

Renault (20,2 тыс. ед) и Nissan (20,1 тыс. ед.) заняли второе и третье место рейтинга, а следующие две строчки достались Toyota (19,9 тыс. ед.) и KIA (16,5 тыс. ед.).

На шестом месте в списке оказались кроссоверы компании Volkswagen (13,2 тыс. ед.), а также в топ-10 еще оказались Mitsubishi (10 тыс. ед.), Skoda (9 тыс. ед.), BMW (8,2 тыс. ед.) и LADA (8,2 тыс. ед.).