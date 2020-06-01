В России могут ввести штраф за брошенные автомобили

В России огромное количество брошеных во дворах автомобилей, причем большинство из них уже давно разукомплектованные и гниют под открытым небом.

В РФ предлагают штрафовать за брошенные авто. Проект разместили на соответствующем портале.

В нем предлагают за нарушение благоустройства брошенным автомобилем наказывать автовладельца штрафом в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Как пишет «АВТОСТАТ», в начале текущего года в стране числилось 2,7 млн авто старше 30 лет, причем большинство из этих автомобилей это «классика» от «АвтоВАЗа».

Также в России большое количество старых «Москвичей» и моделей марки Toyota.