Доступнее стали программы льготного автокредитования в России

С июня в России начали действовать новые кредитные программы для покупки автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей.

Минпромторг ранее разработал новые программы для поддержки автопроизводителей, которые начали действовать с 1 июля, причем с сегодняшнего дня максимальная стоимость автомобиля доступного по льготному кредитованию увеличена до 1,5 млн рублей.

Так, по госпрограммам клиенту предоставляется дополнительная скидка в размере 10%, а для жителей ДФО скидка составляет 25%.

Помимо этого, скидка в 10% доступна при сдаче автомобиля старше шести лет по программе трейд-ин при условии, что владели им не менее 1 года.

Госпрограммы распространяются на семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, а также работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Господдержка теперь распространяется и на электрокары, и теперь при их покупке скидка составляет 25%.