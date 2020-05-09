В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных авто с 1 июля

С июля в России усложнят ввоз праворульных автомобилей, и запретят завозит с таким же расположением руля спецтехнику.

Согласно техрегламенту Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015, который начнет действовать с 1 июля 2020 года, в РФ нельзя будет ввозить праворульные самосвалы, спецтехнику, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3, микроавтобусы и минивэны, в которых более восьми посадочных мест.

Новые правила коснулись и легковых автомобилей с правым расположение рулевого колеса.

Их не запретят ввозить в страну, но владельцу транспортного средства придется оформлять индивидуальный сертификат и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.