С июля в России усложнят ввоз праворульных автомобилей, и запретят завозит с таким же расположением руля спецтехнику.
В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных авто с 1 июля
Согласно техрегламенту Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015, который начнет действовать с 1 июля 2020 года, в РФ нельзя будет ввозить праворульные самосвалы, спецтехнику, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3, микроавтобусы и минивэны, в которых более восьми посадочных мест.
Новые правила коснулись и легковых автомобилей с правым расположение рулевого колеса.
Их не запретят ввозить в страну, но владельцу транспортного средства придется оформлять индивидуальный сертификат и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.
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