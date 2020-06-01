Недавно стало известно, что в рамках новой стратегии Nissan с российского авторынка уйдет автомобильный бренд Datsun.

Производство и продажа этих автомобилей прекратятся к концу года. Российские аналитики из «Автоста» решили посчитать, сколько машин Datsun зарегистрировано в стране по состоянию на 1 января 2020 года.

В результате в России насчитали 125 тыс. автомобилей Datsun, большинство из которых приходится на седан Datsun on-DO.

Последних числится 103 тыс. или 82% от общего количества, а на хэтчбеки приходится 22 тыс. или 18%.

Также эксперты выяснили, что 29 тыс. Datsun это модели, выпущенные в 2015 году, а еще 16 тыс. ед. это автомобили 2016 года выпуска.

Больше всего машин этой автомобильной марки зарегистрировано в Башкирии, Самарской области и Краснодарском крае.