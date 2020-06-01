В России подорожал пикап D-Max от компании Isuzu

В прошлом месяце компания Isuzu переписала ценники на свой пикап D-Max, причем изменение цен затронуло как автомобили 2019 года выпуска, так и модели 2020 года.

Первые прибавили в цене 1,0-1,2% или 24-50 тыс. рублей, а пикапы 2020 производственного года обойдется на 145-204 тыс. рублей или 6,5-8,0%.

Теперь минимальная стоимость D-Max 2019 составляет 2 169 000 рублей, а топовая комплектация обойдется в 2 645 000 рублей.

Пикап 2020 года выпуска продается по цене от 2 299 000 до 2 799 000 рублей.

Напомним, что D-Max представлен на российском рынке с трехлитровым дизельным двигателем объёмом три литра.

Его мощность составляет 177 л.с. при 430 Нм, а среди трансмиссий предлагается 6-скоростная автоматическая или механическая КП.