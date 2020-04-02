В РФ пикап Isuzu D-Max получил спецверсию для бездорожья

Новая специальная версия создавалась совместно с компанией Arctic Trucks и предназначена для эксплуатации в условиях серьезного бездорожья.

Пикап Isuzu D-Max в спецсерии имеет индекс AT35 и будет отличаться рамкой конструкцией, новой коробкой передач, системой полного привода, модернизированной подвеской, а также в ней будет установлен трехлитровый дизель.

Кроме этого, как отметили в пресс-службе Isuzu, пикап будет оснащен рядом доработок от Arctic Trucks, а еще у него появится дополнительное оборудование, не требующее внесения отметок в документацию.

Речь идет о лебедке в переднем бампере, расширенных задних и передних крыльях, увеличенных колесах и другое.