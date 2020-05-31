Внедорожник Chevrolet Niva подорожал в России

На российском рынке в мае изменилась стоимость комплектаций внедорожника Chevrolet Niva, на что в ходе мониторинга цен на новые авто выяснили специалисты сайта «Цена Авто».

Так, выяснилось, что все комплектации внедорожника прибавили в цене 1,0-1,3% или по 9 тыс. рублей.

Теперь автомобиль 2020 года выпуска продается по цене от 686 000 рублей, а самая дорогая комплектация оценена в 870 000 рублей.

Стоит отметить, что ранее эта модель подорожала в России в апреле, но тогда цены на комплектации изменились в большую сторону на 7-17 тыс. рублей.