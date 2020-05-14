Внедорожник Chevrolet Niva официально стал Lada Niva

Модель получила документ, в котором указано, что она носит название Lada Niva, а не Chevrolet Niva, как ранее.

Речь идет об ОТТС, который получил «АвтоВАЗ». Впрочем, в некоторых автосалонах Лада внедорожник уже продается, но эти экземпляры предлагаются еще с шильдиком Chevrolet.

Как ранее сообщалось, автомобиль во второй половине года обновится и официально войдет в модельный ряд Лад.

Еще в документе указано предприятие по выпуску автомобиля Акционерное общество «ЛАДА Запад Тольятти», хотя ранее оно носило название СП GM-Avtovaz.