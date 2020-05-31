Названа средняя стоимость нового российского автомобиля

Российские специалисты рассказали о средневзевешенной стоимости новых автомобилей отечественных производителей за период январь-апрель 2020 года.

Как выяснили специалисты «Цена Авто», средняя стоимость нового российского автомобиля в указанный период составила 698 000 рублей, а это на 5,8% больше.

Этот показатель почти в три раза меньше, чем у иномарок, предлагающихся на российском рынке. Стоимость последних составляет 2 млн рублей в среднем.

Если говорить об авто российских марок, то средняя стоимость Лад составляет 682 000 рублей, а УАЗов – 987 000 рублей.