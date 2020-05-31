Кроссовер Geely Icon обошел в продажах Kia Sportage

Китайская компания Geely на внутреннем рынке начала продавать новый кроссовер Geely Icon , который позднее получил еще и версию с защитой от коронавируса.



Эта новинка стала показывать неплохие результаты продаж с момента выхода, а по итогам апреля она разошлась тиражом в количестве 2,5 тыс. единиц.

С таким результатом кроссоверу удалось обойти в продажах не менее востребованный в Китае Kia KX5/Sportage.

Разница в объемах составила около 100 авто. Стоит отметить, что Geely Icon пока представлен только в Китае, но вскоре он появится и на других рынках, включая российский авторынок.