Этот показатель оказался на 75% меньше, чем в апреле 2019 года.

Впрочем, в целом российский авторынок в прошлом месяце упал почти на 72%, а причиной такого явления стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.

Тем не менее УАЗ в апреле вошел в Топ-10 марок на авторынке России. Объёмы проданных УАЗов за период январь-апрель 2020 года составили 8 155 экземпляров, что меньше на 27%.

Доля марки составила два процента, а лидером по продажам все также остается УАЗ Патриот, которых сначала года годы был продан в количестве 3 625 ед., что на 5% меньше.