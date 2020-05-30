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Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Новости
30.05.2020 17:49
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В Сети появились первые шпионские фотографии универсала Лада Веста, который готовится к обновлению.

К слову недавно российские журналисты выяснили, что на «АвтоВАЗе» временно приостановили финансирование новых проектов, но при этом выход обновленной Весты все же ожидается.

Наряду с этим в распоряжении сообщества «AvtovazNews» социальной сети «ВКонтакте» оказались первые фото обновленного универсала Lada Vesta, который имеет плотный камуфляж.

Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа». На запечатлённых кадрах заметна только задняя часть двух тестовых экземпляров, которые тестируют только ночью и на утро отправляют обратно.

Как уже ранее сообщалось, в техническом плане обновленной Весты изменений не ожидается, но будет немного обновлена внешность салон.

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

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