Российские автодилеры могут столкнуться с дефицитом подержанных машин на фоне обвала первичного авторынка.
Автодилерам предрекают дефицит автомобилей с пробегом
Как сообщают журналисты издания «Газета.Ru», ссылаясь на автомобильных экспертов, автодилеров ждет дефицит авто с пробегом, что связано с тем, что чаще всего такие машины поступают им от сделок по трейд-ин.
В связи с падением первичного рынка на фоне пандемии и экономической ситуации в стране в целом, дилерам не поступает достаточное количество моделей, при этом спрос на подержанные авто растет.
Именно рост спроса на вторичном рынке и спровоцирует дефицит машин в автодилеров, что приведет к падению доходов как минимум на 10%.
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