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Автодилерам предрекают дефицит автомобилей с пробегом

Новости
30.05.2020 17:36
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Российские автодилеры могут столкнуться с дефицитом подержанных машин на фоне обвала первичного авторынка.

Как сообщают журналисты издания «Газета.Ru», ссылаясь на автомобильных экспертов, автодилеров ждет дефицит авто с пробегом, что связано с тем, что чаще всего такие машины поступают им от сделок по трейд-ин.

В связи с падением первичного рынка на фоне пандемии и экономической ситуации в стране в целом, дилерам не поступает достаточное количество моделей, при этом спрос на подержанные авто растет.

Именно рост спроса на вторичном рынке и спровоцирует дефицит машин в автодилеров, что приведет к падению доходов как минимум на 10%.

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