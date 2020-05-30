Автодилерам предрекают дефицит автомобилей с пробегом

Как сообщают журналисты издания «Газета.Ru», ссылаясь на автомобильных экспертов, автодилеров ждет дефицит авто с пробегом, что связано с тем, что чаще всего такие машины поступают им от сделок по трейд-ин.

В связи с падением первичного рынка на фоне пандемии и экономической ситуации в стране в целом, дилерам не поступает достаточное количество моделей, при этом спрос на подержанные авто растет.

Именно рост спроса на вторичном рынке и спровоцирует дефицит машин в автодилеров, что приведет к падению доходов как минимум на 10%.