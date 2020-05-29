Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 тыс. рублей

Российские эксперты проанализировали вторичный рынок кроссоверов и рассказали, какие модели будут лучшими для покупки в ценовой категории 600 тыс. рублей.

Рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 тыс. рублей был составлен экспертами Usedcars.ru, которые на первое место определили модель Рено Дастер.

Этот кроссовер 2011 или 2013 года можно найти на вторичном рынке по цене 500-600 тыс. рублей, причем это будут уже экземпляры с полноприводной системой и расширенным списком опций.

Hyundai Tucson 2007-2008 г.в. стал вторым в этом списке. Его стоимость также варьируется в пределах 500-600 тыс. рублей за вариант с двухлитровым 140-сильным двигателем, в паре с которым может быть механика или автомат.

8-9-летний кроссовер Hyundai ix35 тоже назвали лучшим предложением на вторичном рынке. У этой модели установлен 150-сильный агрегат объёмом два литра, система привода на переднюю или обе оси.

Также этот кроссовер можно найти в дизельной версии со 184-сильным ДВС. Следующим в ТОПе значится Kia Sportage и Chery Tiggo FL, которые также названы лучшими на вторичном рынке в ценовой категории до 600 тыс. рублей.