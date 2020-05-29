«АвтоВАЗ» улучшает производство ради новых моделей

В период длительных простоев, которые были по разным причинам, начиная от ограничений из-за коронавируса и заканчивая майскими праздниками и корпоративными отпусками, АвтоВАЗ проводил модернизацию производства.

Модернизировали в период простоев сразу несколько линий по выпуску разных моделей. Как рассказали в газете «ВА-Волжский Автостроитель», на производственных линиях провели не только работы по ремонту и модернизации, но еще и вели подготовку к новых проектам.

Что касается модернизации, то она затронула конвейеры по сборке Lada Granta и Datsun, Lada 4х4, ПАП В0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero) и другие.

Например, в СКП Kalina/Granta уже имеется 40 датчиков безопасности четвёртого поколения, которые снижают риски травм на производстве.

На линии сварки основания кузова появился робот, а линии сварки левой и правой внутренней панели боковин кузова объединили.

Кроме этого, в АвтоВАЗа появился новый испытательный полигон, работы над которым продолжаются. В отдельных производствах сделали подготовку для реализации будущих проектов.

Как ранее уже сообщалось, российская компания намерена выпустить два компактных кроссовера, новое поколение Гранты и преемник Весты.