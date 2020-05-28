Kia Seltos подорожает и получит пересмотренные комплектации

Речь идет об изменениях в комплектациях кроссовера Kia Seltos для индийского авторынка.

Там, модельный ряд Kia представлен всего двумя автомобилями, в том числе и минивэном Carnival.

Но самое удивительно то, что кроссовер Kia Seltos в Индии так и не успел полноценно поступить в продажу из-за эпидемии коронавируса, хотя предзаказы на него принимают давно.

Тем не менее цены и комплектации ранее были объявлены, а теперь для модели пересмотрели комплектации, что привело к ее удорожанию.

Например, для автомобиля добавили новые декоративные опции, а именно кожаную отделку рычага коробки передач, появились вставки под металл, двойные патрубки выхлопной системы и многое другое.

Во сколько обойдутся обновленные комплектации в компании не сообщили, но отметили, что будет удорожание.