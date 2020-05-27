При оценке экологичности автомобилей некоторые организации учитывают не только уровень выброса выхлопных газов, но и загрязнения от шин.
Студенты научились собирать частицы стирающихся автомобильных шин
Последние в процессе эксплуатации, как знают все автомобилисты, стираются. Соответственно частицы микропластика остаются на дорогах и в воздухе.
Эти частицы в дальнейшим распространяются и оказываются не только в почве, но и в океанах, причем в них попадает до 28% объёма частиц, отделяющихся от автомобильных шин.
Британские студенты создали специальное устройство, которое позволяет собирать частицы микропластика от шин. Пока такое устройство существует в виде прототипа и крепится на поворотных кулаках.
Для захвата отлетающих в процессе частиц, устройство использует разные потоки воздуха.
При проверке нового аппарата студенты создали специальные условия имитирующие реальные. Тесты показали, что разработанное устройство позволяет собрать до 60% микропластика с шин в процессе стирания.
Новую разработку студенты намерены совершенствовать, а затем предложить производителям электрокаров, чтобы создать по-настоящему «зеленый» автомобиль.