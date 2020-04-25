Эксперт рассказал, как правильно выбирать шины

Автомобильный эксперт дал несколько советов автомобилистам, которые теряются при выборе шин, а их, как известно, на рынке представлено огромное количество.

Из-за большого выбора автомобилисты начинают испытывать сложности, выбирая автомобильные покрышки.

Заместитель главного редактора издания Motor1 Юрий Урюков в общении с российскими журналистами дал несколько советов.

В первую очередь Урюков посоветовал обращать внимание на изготовителя резины и тип (всесезонные, летние или зимние).

Эксперт советует все-таки останавливать свой выбор на шинах известных производителей, например, можно присмотреть покрышки зарекомендовавших себя производителей из среднеценового сегмента.

Обязательно нужно осмотреть все приобретенные покрышки на предмет наличия дефектов, так как при неправильных условиях хранения они могут оказаться поврежденными.

Особое внимание советуют уделять протектору и корду. Еще эксперт советует выбирать те шины, которые будут по карману, но не стоит гнаться за дешевизной.

Среди проверенных производителей шин были упомянуты Cordiant, Pirelli, «Кама».

Источник: Newinform.