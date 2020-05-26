В Беларуси появились первые кроссоверы Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro уже давно представлен на китайском рынке, а теперь автомобиль выходит за его пределы, в том числе он должен появится и в России.

Однако пока первые кроссоверы появились только в Беларуси на предприятии «Белджи».

Два экземпляра привезли на предприятие для того, чтобы настроить оборудование и технологические процессы.

В этом году Geely Atlas Pro вряд ли начнут полноценно выпускать, ожидается, что продажи начнутся только в следующем году.

Geely Atlas Pro по сути является новым поколением Geely Atlas, у которого изменилась внешность, салон и список доступного оборудования.