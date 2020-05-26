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Горьковский автозавод запатентовал новую ГАЗель NN

Новости
26.05.2020 17:35
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В базе Роспатента обнаружили новые изображения автомобиля Горьковского автомобильного завода.

На этот раз Горьковский автозавод запатентовал новую ГАЗель NN. В линейке будет автобус GAZelle City и бортовой грузовик, которые ранее уже были показаны на выставке в прошлом году.

При этом в семействе еще будет бортовой грузовик с двухрядной кабиной, а также фургон-комби, микроавтобус на базе МФЦ и цельнометаллический фургон.

Все новинки отличаются от предшественника дизайном, улучшенным комфортом и появлением новых систем, в числе которых система помощи водителю ADAS и мультимедийная система с 9-дюймовым экраном.

Что касается линейки двигателей, то в новой Газели будут устанавливать двигатель Volkswagen EA189 с отдачей 126 л.с., а работать он будет в паре с шестискоростной механикой или роботом.

Еще в моторной гамме будут присутствовать другие бензиновые и дизельные установки.

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