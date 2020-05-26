Тизер нового Hyundai Santa Fe распространил Hyundai

Накануне в сети распространили шпионские снимки салона нового Hyundai Santa Fe, а сегодня автопроизводитель решил сам подогреть интерес к модели.



Так, компания в сети распространила тизер, на котором показала переднюю часть кроссовера, выполненную в стиле последних автомобилей с использованием Т-образных ДХО, трехмерной решетки радиатора и двухэтажной оптики.

Есть информация, что обновленная версия кроссовера Hyundai технически будет почти такая же, как и новый Kia Sorento.

Таким образом, можно сказать, что в линейке двигателей появится дизельный 2,2-литровый ДВС мощностью 202 л.с. при 440 Нм, работающий в паре с новым восьмискоростным роботом. Еще предложат бензиновый турбированный двигатель объёмом 2,5 литра.

Его мощность составит 281 л.с. при 421 Нм. Кроме этого, кроссовер будет предлагаться в версиях с гибридной установкой. Презентация Hyundai Santa Fe состоится осенью.