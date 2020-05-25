Показали снимки салона обновлённого Hyundai Santa Fe для России

В Сети опубликовали фотографию салона рестайлингового Hyundai Santa Fe, который после презентации появится и на российском рынке.

После планового обновления в салоне Santa Fe будет очень сильно изменен центральный тоннель, при этом общая архитектура центральной консоли останется без изменений.

Также не особо сильно изменили дверные карты. Обновлённая глобальная версия Santa Fe лишится селектора трансмиссии, и привычных шайб управления климатической установкой.

Экран мультимедийной системы будет увеличен и опущен немного ниже. На центральном тоннеле можно увидеть элементы, позаимствованные у кроссовера Palisade, а именно пульт управления режимами движения и шайбу управления элементами на экране мультимедийной системы.

Привычные кнопки в салоне кроссовера оставили, но для управления климатом применили сенсорные экраны.

Премьера рестайлингового Santa Fe должна состоятся в конце ткущего или начале следующего года.