Skoda снизила стоимость на две комплектации Skoda Rapid

Российское подразделение чешской марки подготовило специальную программу с названием Start Edition, в рамках которой предлагает сэкономить на покупке Skoda Rapid.

В рамках программы со скидкой предлагается купить две комплектации автомобиля — Active и Ambition.

Сумма скидки составит 25 тыс. рублей, то есть цена на комплектацию Skoda Rapid Active составит 804 000 рублей минимум, а модель в исполнении Ambition обойдется в 874 000 рублей.

Новую программу компания разработала в условиях непростой экономической ситуации, чтобы поддержать своих клиентов.

Кроме этого, Start Edition будет доступна и для пакетов опций.