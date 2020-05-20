Новая Skoda Rapid добралась до дилеров

Новая Skoda Rapid разрабатывалась специально для российского рынка, так как в чешской компании учитывали пожелания именно российских автовладельцев.

Но несмотря на большое количество изменений, в новом лифтбеке моторная гамма осталась без изменений.

Модель уже начала поставляться в дилерские центры марки, и как сообщатся, пока привезли только версии Ambition и Style, тогда как базовые Entry и Active пока не доступны.

Напомним, базовая версия Entry стоит от 792 тыс. руб., а версию Active оценили в 829 тыс. руб.



Рестайлинговая версия Rapid доступна с 1,6-литровым мотором в двух вариантах форсировки — 90 и 110 л.с.

Также доступен турбированный 1,4-литровый агрегат мощностью 125 л.с. Для атмосферного мотора доступна механическая или автоматическая коробка передач, а вот 1.4 TSI предлагается только с DSG-7.