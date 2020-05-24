Audi привезет в РФ четыре новых модели до конца 2020 года

Немецкая компания для российского авторынка подготовила несколько новинок, которые планируется запустить в продажу в этом году.

Так, до конца года Audi привезет в РФ четыре новых модели, а еще обновится два семейства и расширится семейство Audi A6 за счет универсала и кросс-версии.

Первыми новинками станут спортивные версии моделей Audi S6 и S7, оснащенные 2,9-литровым ДВС мощностью 450 л.с. при 600 Нм крутящего момента.

Новый двигатель получат и модели A6 и A7, на которые компания уже оформила ОТТС.

В документах указан турбированный дизельный мотор объёмом три литра и мощностью 249 л.с. Audi S6 и S7, а также универсал A6 Avant и кросс-вариант A6 allroad появятся до конца июня.

В третьем квартале года запланирован выход обновленных Audi A4 и A5, а к концу сентября обещают начать продажи электрокроссовера e-tron.

В четвертом квартале года запланирован российский дебют RS Q8, который имеет 600-сильную установку.