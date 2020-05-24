В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada

Недавно сообщалось, что российский автогигант «АвтоВАЗ» к 2028 году выпустит несколько новых и обновленных автомобилей.

Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.

На фоне этой новости дизайнеры портала «Колеса.ру» решили представить, как будет выглядеть компактный кроссовер LADA и создали рендерные изображения.

При создании компьютерных визуализаций художники ориентировали на концепты LADA XCode и LADA 4×4 Vision.

Как на самом деле будет выглядеть новый компактный кроссовер пока никто не знает. Стоит отметить, что пока в модельном ряду Лада есть только один кроссовер — XRay Cross. Его продают по цене от 784 900 рублей.