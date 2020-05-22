Самые выгодные для перепродажи автомобили Lada названы

О самых ликвидных Ладах рассказали специалисты «Автостат», которые это выяснили в рамках исследования остаточной стоимости автомобиля».

По состоянию на первый квартал этого года меньше всего в цене потеряли трехлетние LADA Largus и LADA 4×4.

Их на вторичном рынке продают по цене на 14% меньше, чем они стоили три года назад. То есть ликвидность этих машин составляет 86%.

Немного больше теряют в цене Приоры и Гранты, но в этом случае речь идет о моделях, оснащенных механической трансмиссией.

У них показатель остаточной стоимости составил 84,7% и 83,8%. В пятерке лидеров оказался еще LADA Largus Cross, который теряет 16,4% от первоначальной стоимости.

Еще одной моделью Лада с неплохой остаточной стоимостью оказалась Веста, которая сохранила 81,2% от первоначальной цены. У остальных Лад показатель оказался ниже 80%.