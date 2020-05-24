В России автобренды потеряли в апреле 60% доходов

В апреле серьезно сократился не только автомобильный рынок, но и доходы автопроизводителей.

Как пишет «Газета.Ru» ссылаясь на данные аналитиков «АвтостатИнфо», по итогам апреля автобренды в России потеряли 60% доходов.

За период с начала года суммарная выручка автомобильных компаний сократилась на 1,2% и составила 648,45 млрд рублей.

При этом продажи новых машин на рынке сократились до 422,2 тыс. ед.

По данным АЕБ, российский авторынок в целом в прошлом месяце показал падение на 72%, а лидером остается «АвтоВАЗ».

При этом лидером среди иномарок осталась компания KIA, которой в прошлом месяце удалось продать 4 334 авто, что на 78% меньше.

Падение продаж за период с начала года составило 23%, а объёмы реализации компании были 56 204 шт.