Росстат опубликовал данные по объёмам производства новых автомобилей на российских предприятиях в апреле.

В отчётный период упали не только продажи легковых авто, но и производство.

Согласно отчетным данным, выпуск легковых автомобилей упал на 79,2% в России в апреле, когда выпустили всего 30 тыс. машин.

За период с начала года объёмы производства составили 353 тыс. экземпляров, что на 33,5% меньше.

Если говорить о производстве грузовиков, то в этом сегменте падение в период январь-апрель составило 16,7% до 36,4 тыс. единиц.