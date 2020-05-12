Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей на российском рынке за апрель.

Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в апреле упали на 72% и составили 38 922 проданных экземпляра.

Отрицательная динамика за период с начала года составила 19,1%. В период январь-апрель в России было реализовано 415 102 новых автомобиля.

Аналитики прогнозируют, что в мае в сравнении с апрелем будет наблюдаться положительная динамика продаж.

Лидером рынка в апреле остался «АвтоВАЗ» с результатом 9 396 проданных ед., что на 71% меньше. Второй результат показала KIA с 4 334 проданными авто, что хуже на 78%.

Третье место оказалось за Renault – 3 135 шт. (-75%). Volkswagen и Skoda вошли в первую пятерку самых продаваемых в РФ с результатами 3 093 ед. (59%) и 3041 ед. (-68%).

В топ-10 лидеров российского авторынка еще оказались: Toyota (2565 ед., -70%), Hyundai (2426 ед., -84%), ГАЗ (2272 ед., -58%), Nissan (1039 ед., -59%) и УАЗ (862 ед., -75%).