Известный в России кроссовер Kia Seltos, в Китае продается под названием Kia KX3 и там он появился в продаже в конце осени прошлого года.

С момента выхода на рынок этот кроссовер стал пользоваться повышенным спросом, а в апреле ему даже удалось обойти по продажам своего главного конкурента.

Кроссовер Kia Seltos в Китае стал популярнее Hyundai Creta и оказался лидером по продажам среди моделей марки Kia.

В прошлом месяце объёмы продаж Kia KX3 составили 7 600 экземпляров, тогда как Hyundai Creta (ix25) разошелся тиражом в количестве только 4 000 единиц.

Стоит отметить, что обе модели созданы на одной платформе и комплектуются одинаковыми моторами.

Более того, Kia Seltos и Hyundai Creta продаются почти по одной цене – около 1,1 млн рублей в эквиваленте.