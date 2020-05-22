В руководстве компании Nissan рассматривают возможность увольнениях своих сотрудников, что связано с падением прибыли.

Сокращение может затронуть сотрудников в Европе и развивающихся странах. В Nissan планируют сократить свыше 20 тыс. сотрудников на фоне падения прибыли, что вызвано коронавирусной инфекцией и принимаемыми мерами по борьбе с ней.

Наряду с этим в Японии производство планируют реструктуризировать. Между тем ранее стало известно, что компания в Барселоне закроет свой автомобильный завод, мощность которого составляет 200 тыс. авто в год.

Это предприятие будет ликвидировано в связи с маленькими объёмами производства.

Например, в прошлом году с конвейера этого завода сошло только 55 тыс. машин. В целом Nissan к 2022 году сократит производственные мощности примерно на 20%.