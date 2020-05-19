Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь

Nissan со своего предприятие в Санкт-Петербурге сократит четверть сотрудников, а все уволенные получат по шесть окладов.

В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».

После президентских каникул завод возобновил свою работу, но в руководство не исключает простои еще и летом.

Сокращение штата будет постепенным. Так, на одну смену планируют перейти к августу, а к этому времени и произойдут увольнения.

На других автомобильных предприятиях Санкт-Петербурга сокращать штат пока не планируют.