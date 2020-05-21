В Volvo ограничили максимальную скорость автомобилей

Об ограничении максимальной скорости автомобилей автопроизводитель объявил еще в прошлом году.

Только теперь компания привела в действие обещание и теперь все автомобили шведской марки будут иметь ограничение максимальной скорости.

Более того, ограничитель, как заявили в Volvo отключить не получится.

Принудительное ограничение скорости произошло в рамках программы Vision 2020, которая предусматривает увеличение безопасности водителей и пассажиров, находящихся в салоне авто марки.

С другой стороны, в Volvo говорят, что в мире не так много дорог, где разрешено движение со скоростью более 180 км/ч.

С другой стороны для шведов безопасность их клиентов оказалась важнее, чем потери потенциальных покупателей на фоне такого нововведения.