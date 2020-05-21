Снимки были опубликованы зарубежным сайтом, и на них во всех подробностях можно рассмотреть салон нового поколения внедорожника Haval H5.
Появились снимки интерьера нового Haval H5
Китайская компания на домашнем рынке тестирует новое поколение рамного внедорожника. Ранее он попадался фотошпионам только в камуфляжной пленке, но даже через нее отчётливо видно, что второе поколение Haval H5 будет очень сильно отличатся от текущей генерации.
Модель станет более брутальной, в ней появятся круглые фары, массивный передний бампер, а сам кузов станет более угловатым.
Что касается салона, то в нем применили кожаную отделку, а на центральной консоли разместили большой сенсорный экрана, ниже которого находится вертикальные дефлекторы вентиляции, а между ними блок управления климатом.
Панель приборов в новом Haval H5 тоже необычная — она цифровая с размещенным над экраном козырьком, которые по всей видимости тоже оснащен дисплеем.