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Появились снимки интерьера нового Haval H5

Новости
21.05.2020 10:51
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Снимки были опубликованы зарубежным сайтом, и на них во всех подробностях можно рассмотреть салон нового поколения внедорожника Haval H5.

Китайская компания на домашнем рынке тестирует новое поколение рамного внедорожника. Ранее он попадался фотошпионам только в камуфляжной пленке, но даже через нее отчётливо видно, что второе поколение Haval H5 будет очень сильно отличатся от текущей генерации.

Появились снимки интерьера нового Haval H5

Модель станет более брутальной, в ней появятся круглые фары, массивный передний бампер, а сам кузов станет более угловатым.

Что касается салона, то в нем применили кожаную отделку, а на центральной консоли разместили большой сенсорный экрана, ниже которого находится вертикальные дефлекторы вентиляции, а между ними блок управления климатом.

Панель приборов в новом Haval H5 тоже необычная — она цифровая с размещенным над экраном козырьком, которые по всей видимости тоже оснащен дисплеем.

Появились снимки интерьера нового Haval H5 Появились снимки интерьера нового Haval H5 Появились снимки интерьера нового Haval H5 Появились снимки интерьера нового Haval H5

Первые Haval H5 появились у российских автодилеров

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