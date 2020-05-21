Появились снимки интерьера нового Haval H5

Снимки были опубликованы зарубежным сайтом, и на них во всех подробностях можно рассмотреть салон нового поколения внедорожника Haval H5.

Китайская компания на домашнем рынке тестирует новое поколение рамного внедорожника. Ранее он попадался фотошпионам только в камуфляжной пленке, но даже через нее отчётливо видно, что второе поколение Haval H5 будет очень сильно отличатся от текущей генерации.

Модель станет более брутальной, в ней появятся круглые фары, массивный передний бампер, а сам кузов станет более угловатым.

Что касается салона, то в нем применили кожаную отделку, а на центральной консоли разместили большой сенсорный экрана, ниже которого находится вертикальные дефлекторы вентиляции, а между ними блок управления климатом.

Панель приборов в новом Haval H5 тоже необычная — она цифровая с размещенным над экраном козырьком, которые по всей видимости тоже оснащен дисплеем.