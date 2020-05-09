Первые экземпляры Haval H5 добрались до дилеров в РФ

Компания Haval начала поставлять в дилерские центы рамный внедорожник Haval H5. Эта модель доступна для заказа с 22 апреля, а первые экземпляры модели до официальных представителей добрались только сейчас.

Официально продажи внедорожника начнут 20 мая, а в этот день российское представительство марки должно запустить рекламную кампанию.

Напомним, Haval H5 собирается в России на заводе в Тульской области. Модель доступна в двух версиях — Comfort и Premium.

Моторная гамма представлена только одним двигателем, но в двух вариантах форсировки. Речь идет о 2,0-литровом ДВС с отдачей 150 или 177 л.с.

Среди трансмиссии предложат только 6-ступенчатую механическую КП. Haval H5 в базовой версии уже оснащен климат-контролем, мультимедийной системой, датчиками парковки и круиз-контролем.



В версии Premium добавляется электрорегулировка кресел, камера заднего вида и кожаный салон.

Для начальной комплектации, которую ценили в 1 099 000 рублей, будет доступен 150-сильный вариант двигателя, а в более дорогой версии будет и 150-, и 177-сильный варианты по цене 1 249 000 и 1 349 000 рублей.