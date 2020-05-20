Какие автомобили покупали в апреле на вторичном авторынке Москвы

Российские аналитики рассказали, какие автомобили с пробегом покупали москвичи на вторичном рынке в прошлом месяце, когда действовал режим самоизоляции.

В отчетный период, в целом вторичный рынок Москвы рухнул на 66% до 8 241 проданного экземпляра, сообщает «АвтостатИнфо».

Чаще всего жители столицы останавливали свой выбор на автомобиле Ford Focus. Объёмы продаж этих моделей с пробегом составили 225 экземпляров, что на 70% хуже.

На втором месте по продажам оказался Volkswagen Polo с результатом 201 ед., что меньше на 47%. В тройке лидеров оказался Hyundai Solaris.

Его продажи составили 193 ед., а это на 68% меньше. В первую пятерку еще вошли KIA Rio (157 ед., -68%) и Skoda Octavia (145 ед., -72%).