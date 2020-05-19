Большинство россиян на машину тратят до 10 тыс. рублей в месяц

В России провели опрос среди автомобилистов, целью которого было узнать, сколько тратят водители на свои автомобили ежемесячно.

Исследование среди своих посетителей провел портал drom.ru, который сообщил, что в общей сложности участниками опроса проведенного в период с 28 апреля по 7 мая стали 16 897 человек.

Все респондентов просили ответить на вопросы, в которых спрашивали о тратах на бензин, страховку, обслуживание, стоимость запчастей и т.д.

В результате ответы были разными и сумма среднего содержания автомобиля варьировалась в зависимости от региона. Если говорить о средних показателях, то большинство автомобилистов тратит от 5 до 10 тыс. рублей в месяц.

Еще четверть может укладываться в 5 тыс. рублей, а 19% респондентов заявили, что им требуется от 10 до 15 тыс. рублей.

Еще 8% автомобиль обходится в месяц в 15-20 тыс. рублей и 4% заявили о тратах в 20-30%. Меньше всего на авто тратятся жители Татарстана – до 5 тыс. рублей, а дороже всего обходится машины в ЯНАО – более 30 тыс. рублей в месяц.