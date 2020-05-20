Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class

В Сети появились фотографии салона обновленной для китайского рынка версии кроссовера Hyundai Santa Fe.



Благодаря опубликованным снимкам стало известно, что у модели оформление интерьера будет выполнено в стилистике Mercedes-Benz S-Class.

В частности на это указывает передняя панель и большой вертикальный экран. В целом китайский Hyundai Santa Fe повторяет глобальную версию модели, но отличается увеличенной на 100 мм колесной базой и на 160 мм длиной.

Также отличия есть и в оформлении задней части.

Уже известно, что в движение Hyundai Santa Fe будет приводиться 2,0-литровым турбомотором с отдачей 245 л.с., пару которому составит 8-ступенчатый автомат. Этот кроссовер будут собирать на совместном предприятии Beijing Hyundai в Китае.