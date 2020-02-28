Обновленный Hyundai Santa Fe появится на рынке РФ в 2020 году

Обновленная версия кроссовера Hyundai Santa Fe в России появится летом текущего года, об чем объявил директор российского подразделения Hyundai Алексей Калицев.

Порталу «Колёса.ру» Калицев рассказал некоторые подробности про Santa Fе. Так, было сказано, что рестайлинг в этой модели затронет не только внешность и салон, но также и моторную гамму.

Подробностей про агрегаты Калицев пока раскрывать не стал. Предполагается, что она пополнится двумя гибридными силовыми агрегатами, но скорее всего такие версии на российском рынке ожидать не стоит.

Обновленный Hyundai Santa Fe получит новую оптику, а еще в нем увеличат до 2765 мм колесную базу и длину до 4770 мм.

Сейчас в РФ Hyundai Santa Fe предлагается с 2.4 л. 188-сильным бензиновым мотором и 3.5 л. агрегатом с отдачей 249 л.с.

Также доступна дизельная версия с 2,0-литровым мотором мощностью 200 л.с. Ожидается, что после обновления 2,4-литровый ДВС мощностью 188 л.с. из моторной гаммы уберут.