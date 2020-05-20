Несколько дне назад Volkswagen прекратил поставлять в дилерские центры Volkswagen Golf, а теперь такое решение приняла и компания Skoda.
Skoda приостановила отгрузку модели Skoda Octavia
Чешский автопроизводитель временно прекратил отгружать своим представителям Octavia.
Volkswagen Golf и Skoda Octavia с завода оснащаются системой экстренного оповещения eCall, а это европейский аналог ЭРА-ГЛОНАСС.
Как выяснилось в результате тестов, в eCall есть серьезная ошибка, из-за которой система не всегда срабатывает.
Когда будет устранена ошибка неизвестно, но автопроизводители пока не собираются организовывать отзывную кампанию.
Предположительно обновление eCall можно исправить дистанционно, выпустив обновление распространяемое по «воздуху».
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