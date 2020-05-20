Skoda приостановила отгрузку модели Skoda Octavia

Несколько дне назад Volkswagen прекратил поставлять в дилерские центры Volkswagen Golf, а теперь такое решение приняла и компания Skoda.

Чешский автопроизводитель временно прекратил отгружать своим представителям Octavia.

Volkswagen Golf и Skoda Octavia с завода оснащаются системой экстренного оповещения eCall, а это европейский аналог ЭРА-ГЛОНАСС.

Как выяснилось в результате тестов, в eCall есть серьезная ошибка, из-за которой система не всегда срабатывает.

Когда будет устранена ошибка неизвестно, но автопроизводители пока не собираются организовывать отзывную кампанию.

Предположительно обновление eCall можно исправить дистанционно, выпустив обновление распространяемое по «воздуху».