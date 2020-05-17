Оказалось, что в программном обеспечении автомобиля восьмой генерации есть недопустимая ошибка.
Концерн Volkswagen приостановил поставки нового Golf
В частности, поставки были прекращены на европейском рынке, где выявили сбой в работе электронного помощника eCall. Эта система по сути является аналогом российской Эра-Глонасс.
На хэтчбеках восьмой генерации в Европе эта система или не работает, или работает со сбоями.
Поставки автомобиля приостановили по той причине, что в компании пока не знают, почему происходит системный сбой. Пока проблема не будет решена, оправка Golf дилерам будет приостановлена.
Возможно, если найдут причину сбоев, компании удастся обновить программное обеспечение удаленно.
Комментарииcomments powered by HyperComments