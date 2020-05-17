Концерн Volkswagen приостановил поставки нового Golf

Оказалось, что в программном обеспечении автомобиля восьмой генерации есть недопустимая ошибка.



В частности, поставки были прекращены на европейском рынке, где выявили сбой в работе электронного помощника eCall. Эта система по сути является аналогом российской Эра-Глонасс.

На хэтчбеках восьмой генерации в Европе эта система или не работает, или работает со сбоями.

Поставки автомобиля приостановили по той причине, что в компании пока не знают, почему происходит системный сбой. Пока проблема не будет решена, оправка Golf дилерам будет приостановлена.

Возможно, если найдут причину сбоев, компании удастся обновить программное обеспечение удаленно.