KIA в апреле осталась лидером среди иномарок в России

Компания рассказала о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.

Российский авторынок в целом в прошлом месяце показал падение на 71%, а лидером остается «АвтоВАЗ».

При этом лидером среди иномарок осталась компания KIA, которой в прошлом месяце удалось продать 4 334 авто, что на 78% больше.

Падение продаж за период с начала года составило 23%, а объёмы реализации были 56 204 шт. Доля компании составила 13,5%.

Самой востребованной моделью бренда в апреле стал Rio с падением на 80% до 1 737 проданных экземпляров.

На втором месте находится Sportage – 762 ед. (-72%), а в тройке лидеров находится KIA Seltos – 535 ед.