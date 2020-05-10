Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage

Kia Sportage в Европе получил обновление, в рамках которого кроссоверу расширили комплектации и изменили моторную гамму.

Для соответствия новым эконормам турбированный дизельный 1,6-литровый агрегат оснастили 48-вольтовым стартер-генератором.

Всю систему дополнили аккумулятором, который позволит начинать движение и двигаться накатом исключительно за счет электромотора.

Зарядка батареи в Kia Sportage происходит за счет рекуперации. В обновлённой версии кроссовера дизельный мотор теперь предлагается только в гибридной модификации.

Для этой силовой установки можно заказать механическую или роботизированную коробку передач с передним или полным приводом.

Бензиновые ДВС для кроссовера менять не стали, и модель можно будет заказать с 131-сильным 1,6 GDi или 1,6 T-GDi с 177-сильной отдачей.

Что касается комплектаций, то в базовой версии 7-дюймовый экран мультимедийной системы заменили на 8-дюймовый, а также добавили 17-дюймовый колесные диски и навигационную систему.

Помимо этого, в базовое оснащение включили двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, круиз-контроль и электрорегулировка зеркал заднего вида.

Обновленный Kia Sportage начнут поставлять в четвертом квартале текущего года. Первым его получат жители Великобритании по цене от 23 445 до 30 510 фунтов стерлингов.