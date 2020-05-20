Дилеры Volkswagen смогут заказывать спецверсии коммерческих машин

В России дилерские центры компании Volkswagen теперь могут принимать заказы на специальные коммерческие автомобили немецкой компании.

Российское подразделение Volkswagen организовало работу с авторизованными кузовостроителями-партнерами.

Автопроизводитель собственными силами базовые автомобили переоснащает. Дилерские центры получают спецавтомобили уже напрямую от партнера.

По новой схеме заказа пока доступен только Crafter, который можно заказать в версии туристического автобуса повышенного комфорта, или грузопассажирские спецверсии DoKa и DoKa Transformer.