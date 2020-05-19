Какие автомобили покупают во время кризиса россияне

Апрель для автопрома в мире и России оказался самым тяжёлым месяцем, ведь в нашей стране в этот месяц продажи новых автомобилей упали на 72,5%.

Практически все автокомпании в России в апреле оказались в минусе, включая «АвтоВАЗ», при этом у него самые большие продажи в апреле.

Лидерами рынка в прошлом месяце стали Lada Granta, Lada Vesta, KIA Rio, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, Lada Largus и Lada 4×4.

Как можно увидеть, из семи моделей четыре принадлежат «АвтоВАЗу».

Спрос на отечественные модели связан с невысокой ценой и доступным обслуживанием.

В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».