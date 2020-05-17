Стало известно, насколько сильно упали продажи премиум-авто в РФ

Российские аналитики рассказали, как продавались автомобили премиального сегмента в стране в апреле.

В отчетный период авторынок России в целом сократился на 71%, что связано с мерами по борьбе с коронавирусом, из-за которого в большинстве российских регионов был введен режим самоизоляции.

Тем не менее продажи машин осуществлялись онлайн с доставкой на дом или самовывозом. Итак, продажи премиум-авто в России за апрель сократились сразу на 60% до 5,5 тыс. реализованных экземпляров.

Из них больше всех продавали моделей марки BMW, на которые пришлось 1 594 экземпляра, что на 55% меньше.

На втором месте по продажам расположились автомобили Mercedes-Benz (1105 ед.), а в тройку лидеров вошли модели Lexus (883 ед.; -58%), сообщает агентство «Автостат».

Еще россияне покупали авто марок Audi (696 ед.; -47%), Land Rover (377 ед.; -54%), Porsche (263 ед.; -52%), Volvo (228 ед.; -67%) и Infiniti (125 ед.; -70%). Показатели продаж других авто этого сегмента не дотянули и 100 единиц.