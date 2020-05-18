«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили

Удорожание машин в мае было на 1%, а настолько же дороже модельный ряд Лад стал и в апреле.

Российский автогигант в этом году снова повысил стоимость своих автомобилей.

Цены выросли в среднем на 1%. В прошлом году Лады также дорожали несколько раз за год и в среднем их цена выросла на 1-3%.

На повышение цен повлиял ряд факторов, начиная от экономической ситуации в стране и заканчивая изменением цен на комплектующие.

Как ранее сообщали в «АвтоВАЗе» продажи LADA в апреле обвалились в три раза до 10 055 проданных экземпляров.

При этом даже с такими результатами компания остается лидером на рынке. За период с начала года российский автогигант продал 89 655 авто, что на 22% меньше.

В апреле самой продаваемой моделью остается Лада Гранта с результатом 3 058 проданных штук, что на 76% меньше. Лада Веста стала второй с показателем 2 913 ед., а это на 71% меньше.