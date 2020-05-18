В Китае Geely Atlas Pro продолжает пользоваться повышенным спросом, на что указывают отчетные данные по продажам.

В апреле кроссовер Geely Atlas Pro стал популярнее Toyota RAV4, показав результат 17 тыс. проданных экземпляров, тогда как объёмы продаж японского кроссовера оказались на 1 тыс. единиц меньше.

Модель Boyue Pro, а именно так в Китае называется Geely Atlas Pro, по итогам апреля стала четвертой самой востребованной моделью кроссовера на рынке.

Стоит отметить, что кроссовер появится и на российском рынке. Ранее портал «ТвоёАвто» сообщал, что модель сертифицировали в нашей стране, благодаря чему стали известны его спецификации.